В Дзержинском районе Ярославля хотят поставить новый памятник: идет опрос горожан
Инициаторы хотят разместить мемориал жертвам блокадного Ленинграда в парке 30-летия Победы
Ярославцев просят проголосовать по поводу инициативы установки памятника в Дзержинском районе. Фото: сайт ИРСИ.
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ИРСИ запустил на своем сайте опрос ярославцев по поводу установки в Ярославле нового памятника. К 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда ярославская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» выступила с предложением создать мемориал жертвам блокадного Ленинграда. По мысли инициаторов, памятник должен появится в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе.
Все желающие могут проголосовать – нравится ли им сама эта идея и считают ли они подходящим место установки памятника. У участников опроса есть возможность внести свои предложения по месту его расположения.
ИСТОЧНИК KP.RU