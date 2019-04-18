В Дзержинском районе Ярославля хотят поставить новый памятник: идет опрос горожан

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-18T16:31:39+03:00

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ИРСИ запустил на своем сайте опрос ярославцев по поводу установки в Ярославле нового памятника. К 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда ярославская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» выступила с предложением создать мемориал жертвам блокадного Ленинграда. По мысли инициаторов, памятник должен появится в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе.

Все желающие могут проголосовать – нравится ли им сама эта идея и считают ли они подходящим место установки памятника. У участников опроса есть возможность внести свои предложения по месту его расположения.

ИСТОЧНИК KP.RU