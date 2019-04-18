В Угличе вор-рецидивист вынес из частного дома плиту и холодильник

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-18T16:16:13+03:00

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В полицию Мышкинского района обратился житель Углича и рассказал, что его дачу обокрали. Сотрудники полиции установили преступника, им оказался многократно судимый 37-летний мужчина. Подсудимый полностью признал свою вину.

- Мужчина пояснил, что повредил двери дачного дома, проник в жилое помещение, похитил газовую плиту и холодильник, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сумма нанесённого ущерба составила более трёх тысяч рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU