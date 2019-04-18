Ярославские приставы приехали к брату и сестре, чтобы они пустили к себе домой специалистов по ремонту теплоснабжения
Из-за этих жильцов без тепла сидел весь дом
Судебные приставы приехали на адрес вместе участковым и специалистами и отремонтировали общедомовую систему теплоснабжения/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославцы на протяжении долгого времени не пускали в свою квартиру рабочих для того, чтобы те провели ремонт системы теплоснабжения. Другие жители дома из-за этого страдали от холода. Они неоднократно жаловались на соседей, однако брат и сестра по-прежнему не открывали двери. Тогда представители товарищества собственников недвижимости пошли в суд. Судебные приставы приехали на адрес вместе участковым и специалистами и отремонтировали общедомовую систему теплоснабжения. Теперь соседи получат долгожданное тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU