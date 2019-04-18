Подробности ДТП с погоней: у лихача не было прав на управление автомобилем
Стали известны подробности происшествия, случившегося утром в Ярославле. Напомним, удирающий от гаишников водитель на «семерке» врезался в микроавтобус и попытался сбежать с места происшествия. Правда, сотрудники Госавтоинспекции его все-таки поймали.
Оказалось, до этого нарушитель отказался останавливаться по требованию гаишников. Причем, произошло это еще на улице Свободы - в центре города. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню за легковушкой. До того, как «семерка» остановилась, попав в ДТП, она пролетела по Московскому проспекту до пересечения с улицей Гагарина почти пять километров.
- За рулем машины находился 23-летний молодой человек. Водитель не имел прав на управление автомобилем, - сообщили в ГИБДД по Ярославской области.
При этом не подтвердились предположения очевидцев о том, что водитель был в опьянении. Эксперты не выявили в крови нарушителя алкоголя.
ДТП Московский/Гагарина.18.04.19. Видео: "Ярнет".ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru
ИСТОЧНИК KP.RU