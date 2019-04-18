Подробности ДТП с погоней: у лихача не было прав на управление автомобилем

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-18T15:40:31+03:00

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Стали известны подробности происшествия, случившегося утром в Ярославле. Напомним, удирающий от гаишников водитель на «семерке» врезался в микроавтобус и попытался сбежать с места происшествия. Правда, сотрудники Госавтоинспекции его все-таки поймали.

Оказалось, до этого нарушитель отказался останавливаться по требованию гаишников. Причем, произошло это еще на улице Свободы - в центре города. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню за легковушкой. До того, как «семерка» остановилась, попав в ДТП, она пролетела по Московскому проспекту до пересечения с улицей Гагарина почти пять километров.

- За рулем машины находился 23-летний молодой человек. Водитель не имел прав на управление автомобилем, - сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

При этом не подтвердились предположения очевидцев о том, что водитель был в опьянении. Эксперты не выявили в крови нарушителя алкоголя.

ДТП Московский/Гагарина.18.04.19. Видео: "Ярнет".ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU