Ярославские спортсмены привезли 20 золотых медалей с Открытого чемпионата по тайскому боксу
В минувшее воскресенье, 14 апреля, в Угличе состоялся Открытый чемпионат и первенство города по тайскому боксу. Турнир был посвящен памяти бывшего директора спортивного клуба «Спарт» Виталия Валентиновича Хомякова, человека, который стоял у основ боевых единоборств в Угличе.
Более 130 спортсменов из Ярославской, Костромской, Вологодской и Ивановской области в этот день вышли на ринг, чтобы почтить память человека, сделавшего для спорта в Угличе действительно очень многое, и узнать, кто на что способен.
- На ринг выходили и молодые начинающие спортсмены, и взрослые, более опытные. Бои были жесткие и конкурентные. Судьям порой было нелегко принимать решение. Порадовала организация и гостеприимство организаторов. - отметил старший тренер ярославского клуба "Боец" Денис Карташов.
Ярославские бойцы привезли домой 20 золотых и 10 серебряных медалей, успешно выступив в разных возрастных и весовых категориях.
Бойцы и тренеры выражают благодарность организаторам
ИСТОЧНИК KP.RU