Ярославские спортсмены привезли 20 золотых медалей с Открытого чемпионата по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-18T15:31:26+03:00

На одном ринге выступили и опытные спортсмены, и более молодые бойцы

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В минувшее воскресенье, 14 апреля, в Угличе состоялся Открытый чемпионат и первенство города по тайскому боксу. Турнир был посвящен памяти бывшего директора спортивного клуба «Спарт» Виталия Валентиновича Хомякова, человека, который стоял у основ боевых единоборств в Угличе.

Более 130 спортсменов из Ярославской, Костромской, Вологодской и Ивановской области в этот день вышли на ринг, чтобы почтить память человека, сделавшего для спорта в Угличе действительно очень многое, и узнать, кто на что способен.

- На ринг выходили и молодые начинающие спортсмены, и взрослые, более опытные. Бои были жесткие и конкурентные. Судьям порой было нелегко принимать решение. Порадовала организация и гостеприимство организаторов. - отметил старший тренер ярославского клуба "Боец" Денис Карташов.

Ярославские бойцы привезли домой 20 золотых и 10 серебряных медалей, успешно выступив в разных возрастных и весовых категориях.

Бойцы и тренеры выражают благодарность организаторам

ИСТОЧНИК KP.RU