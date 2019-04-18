2019-04-18T15:11:48+03:00
Происшествия

Подбежал и выхватил деньги из рук: в Ярославле ограбили пенсионера

Полиция нашла человека, который украл 3 тысячи рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Заволжском районе Ярославля у пенсионера украли деньги. Он стоял у торгового ларька в светлое время суток. К нему подошел молодой мужчина, выхватил деньги из рук и убежал. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей. Полиция нашла грабителя. Им оказался 24-летний ярославец, который был судим ранее. Он во всем сознался и дал показания. По факту грабежа возбудили уголовное дело. Идет расследование.

Напомним, в Кировском районе у местной жительницы похитили машину. В краже подозревается 24-летний безработный ярославец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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