В Ярославской области в пожаре погибла пожилая женщина

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-18T12:47:22+03:00

Почти через час огонь ликвидировали Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Вчера, 17 апреля, в деревне Согило Ростовского района случился пожар. Загорелся частный дом. Дежурные МЧС получили об этом сообщение в 14:53. Они быстро среагировали.

Тушить пожар выехали две машины и 9 человек личного состава. Почти через час огонь ликвидировали.

В этот момент в доме находилась 66-летняя женщина. К сожалению, она погибла.

– Скорее всего причиной возгорания стали нагревательные приборы. Из-за них и произошло воспламенение, – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU