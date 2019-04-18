В Ярославской области в пожаре погибла пожилая женщина
Частный дом загорелся из-за неосторожного обращения с нагревательными приборами
Почти через час огонь ликвидировалиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Вчера, 17 апреля, в деревне Согило Ростовского района случился пожар. Загорелся частный дом. Дежурные МЧС получили об этом сообщение в 14:53. Они быстро среагировали.
Тушить пожар выехали две машины и 9 человек личного состава. Почти через час огонь ликвидировали.
В этот момент в доме находилась 66-летняя женщина. К сожалению, она погибла.
– Скорее всего причиной возгорания стали нагревательные приборы. Из-за них и произошло воспламенение, – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU