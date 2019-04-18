Уходя от полиции, лихач на «семерке» врезался в микроавтобус
Утром 18 апреля на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина в Ярославле «семерка» протаранила микроавтобус. Очевидцы говорят, что легковушка гнала на красный, за ней мчалась полицейская машина. Происшествие попало на уличные камеры видеонаблюдения.
"Семерка" вылетела на перекресток и врезалась в микроавтобус. Фото: Всеволод Недвецкий.
На видео видно, что после того, как машина врезалась в микроавтобус, водитель выскочил из легковушки и бросился наутек через проезжую часть. Двое гаишников кинулись в погоню. В итоге нарушителя задержали.
Проверкой всех обстоятельств происшествия занимается полиция.
ДТП Московский/Гагарина.18.04.19. Видео: "Ярнет".ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru
ИСТОЧНИК KP.RU