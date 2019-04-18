Уходя от полиции, лихач на «семерке» врезался в микроавтобус

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-18T12:53:43+03:00

Сначала на машине, потом бегом водитель-нарушитель пытался скрыться от полиции. Скриншот с видео "Ярнет".

В сети появилось видео происшествия на Московском проспекте в Ярославле [видео]

Изменить размер текста: A A

Утром 18 апреля на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина в Ярославле «семерка» протаранила микроавтобус. Очевидцы говорят, что легковушка гнала на красный, за ней мчалась полицейская машина. Происшествие попало на уличные камеры видеонаблюдения.

"Семерка" вылетела на перекресток и врезалась в микроавтобус. Фото: Всеволод Недвецкий.

На видео видно, что после того, как машина врезалась в микроавтобус, водитель выскочил из легковушки и бросился наутек через проезжую часть. Двое гаишников кинулись в погоню. В итоге нарушителя задержали.

Проверкой всех обстоятельств происшествия занимается полиция.

ДТП Московский/Гагарина.18.04.19. Видео: "Ярнет".ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU