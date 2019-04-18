Вандалы повредили чудотворную икону в Угличе

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-18T12:05:44+03:00

Целью преступников были ювелирные украшения, которые прихожане приносили в дар святыне

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Дерзкое преступление было совершено в ночь на 13 апреля в Угличе Ярославской области. Неизвестные проникли в Алексеевский женский монастырь. Спилили решетку на окне и разбили защитное стекло, которым была закрыта икона «Свеча неугасимая огня невещественного».

Целью злоумышленников были ювелирные украшения, которые прихожане приносили в дар святыне за помощь. Паломники приезжали сюда со всей России. У иконы просили исцеление от болезней, молились о создании или сохранении семей, просили долгожданных детей. Говорят, было немало случаев, когда эти молитвы помогали. В знак благодарности люди оставляли у образа кольца, браслеты, серьги. Часть всего этого и удалось вынести преступникам.

В результате ограбления сама икона получила повреждения. Холст оказался порван в трех местах. Сотрудники монастыря написали заявление в полицию.

- По факту происшествия проводятся оперативные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Саму святыню теперь придется реставрировать.

Фото: ГТРК "Ярославия".

ИСТОЧНИК KP.RU