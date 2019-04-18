2019-04-18T12:08:56+03:00
Общество

Ярославцев пригласили на благотворительный забег

Акция в помощь бездомным животным пройдет 21 апреля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле пройдет благотворительный забег.В Ярославле пройдет благотворительный забег.
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21 апреля в Ярославле пройдет благотворительный забег «Притяжение весны». Принять в нем участие сможет любой желающий. Главное, чтобы вы были старше 4 лет и имели медицинскую справку (или ее копию), в которой бы было указано, что вы здоровы и не имеете ограничений для занятий физической культурой.

В программе - детский старт, забеги для новичков и опытных любителей бега, а также впервые в Ярославле отдельная дистанция «Скандинавская ходьба». Каждый финишер получит большую медаль независимо от дистанции и занятого места.

Участники смогут сделать пожертвования или приобрести сувениры, деньги от которых пойдут на помощь бездомным животным, попавшим в беду и находящихся на кураторстве Центра реабилитации животных «Верность».

Мероприятие стартует у парка 1000-летия Ярославля.

Напомним, на время забега в городе ограничат движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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