На улице Республиканской в Ярославле горит деревянная двухэтажка
В Ярославле, на улице Республиканской, горит расселенный дом № 93а. На месте работают спасатели. По сообщениям очевидцев, жителей соседнего дома эвакуировали. Огнем охвачена крыша двухэтажного деревянного здания. Над Которосльной набережной столб черного дыма.
- Разбирать и вывозить очень дорого, вот застройщики и ищут самые лёгкие варианты, соответственно что бы не было улик. – пишет Михаил Ершов в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.
На месте работают семь пожарных машин. К тушению пожара привлечено 32 человека. Спасатели борются с огнем. Пока о пострадавших не сообщается.
На Республиканской горит расселенный дом .Юлия Левина, "Жесть Ярославль" / vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU