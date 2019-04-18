2019-04-18T11:03:50+03:00
Происшествия

На улице Республиканской в Ярославле горит деревянная двухэтажка

На месте работают спасатели
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: "Жесть Ярославль" / vk.comФото: "Жесть Ярославль" / vk.com
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В Ярославле, на улице Республиканской, горит расселенный дом № 93а. На месте работают спасатели. По сообщениям очевидцев, жителей соседнего дома эвакуировали. Огнем охвачена крыша двухэтажного деревянного здания. Над Которосльной набережной столб черного дыма.

- Разбирать и вывозить очень дорого, вот застройщики и ищут самые лёгкие варианты, соответственно что бы не было улик. – пишет Михаил Ершов в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

На месте работают семь пожарных машин. К тушению пожара привлечено 32 человека. Спасатели борются с огнем. Пока о пострадавших не сообщается.

На Республиканской горит расселенный дом .Юлия Левина, "Жесть Ярославль" / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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