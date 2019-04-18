2019-04-18T10:20:45+03:00
Общество

21 апреля центр Ярославля перекроют на время благотворительного забега

Где проехать будет нельзя
Роман РЫЖИКОВ
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Ограничения продлятся до конца мероприятияОграничения продлятся до конца мероприятияФото: Наталия АНДРЕАССЕН
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В воскресенье, 21 апреля, в Ярославле пройдет благотворительный забег «притяжение весны». Во время мероприятия в центре города перекроют ряд улиц для обеспечения безопасности.

Не проехать будет с 6:30 по нижнему ярусу Которосльной Набережной от парка Тысячелетия до дома № 22. Далее от этого адреса путь будет закрыт до пересечения с Первомайской. От часовни Казанской Богоматери до Подзеленья и отсюда до моста на Даманский остров проехать тоже не получится. По нижнему ярусу Волжской набережной от Стрелки до дома № 2 проезд также запрещен.

Кроме того, нельзя будет парковаться и останавливаться по обеим сторонам проезжей части снизу на Которосльной набережной от парка до часовни и от нижнего яруса Волжской набережной – от пересечения с улицей Подзеленье до дома № 2.

Ограничения вводятся до конца мероприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

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