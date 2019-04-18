2019-04-18T10:37:45+03:00
Происшествия

Долго стояла у жилого дома: в Ярославле похититель сдал в металлолом автомашину

Ущерб составил 60 тысяч рублей
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В ОМВД России по Кировскому району поступило заявление от местной жительницы о том, что с территории двора жилого дома была похищена принадлежащая ей автомашина «ВАЗ». В результате следственных действий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный житель Ярославля.

- Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что его внимание привлек, долго стоявший автомобиль, отбуксировал его к собственному гаражу с целью последующий сдачи в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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