2019-04-18T10:38:28+03:00
Общество

Ярославская школа №33 вошла в топ-100 лучших в стране

Она оказалась в рейтинге единственным учебным заведением нашего региона
Мария СОКОЛОВА
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Агентство РАЭКС-Аналитика включило школу имени Карла Маркса с углубленным изучением математики в рейтинг по конкурентноспособности выпускников. В нем ярославское учебное заведение заняло 69 место, что говорит об отличном уровне подготовки в школе по всем предметам. Более половины учебных заведений в рейтинге расположены в столице. Среди региональных школ учебные заведения Красноярска, Перми, Кирова, Новосибирска, Казани, Ижевска, Екатеринбурга и других городов.

Как рассказали в школе №33, половина выпускников 2018 года в настоящее время учатся в престижных вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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