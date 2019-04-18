2019-04-18T08:51:53+03:00
Общество

В предстоящее воскресенье в центре Ярославля перекроют движение

Связано это с проведением благотворительного забега «притяжение весны»
Мария СОКОЛОВА
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Движение в центре Ярославля перекроют из-за благотворительного забега.Движение в центре Ярославля перекроют из-за благотворительного забега.Фото: Мэрия Ярославля
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21 апреля, чтобы обеспечить безопасность участников пробега, с 6 часов 30 минут до окончания мероприятий на нижнем ярусе Которосльной Набережной от парка Тысячелетия до дома № 22 по Которосльной Набережной, улице Которосльная Набережная от дома № 22 до часовни Казанской Богоматери, нижнем ярусе Волжской Набережной от пересечения с улицей Подзеленье до дома № 2 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств по четной и нечетной стороне улицы.

Кроме того, на тоже время также вводится запрет на движение транспортных средств на улице Которосльная Набережная от дома № 22 до пересечения с улицей Первомайская, проезде городского пляжа от часовни Казанской Богоматери до пересечения с улицей Подзеленье, улице Подзеленье от моста, ведущего на Даманский остров, до пересечения с улицей Которосльная Набережная, нижнем ярусе Волжской Набережной от Стрелки до дома № 2.

Мэрия просит водителей быть предельно внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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