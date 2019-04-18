В Ярославле на центральных улицах омолаживают деревья

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-18T08:33:46+03:00

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На этой неделе сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» провели обрезку и удаление веток на улице Андропова.

- Каждую весну мы проводим формовочную и омолаживающую обрезку крон тех деревьев, которые более всего пострадали в тяжелый зимний период. Особое внимание при этом уделяем историческому центру города. Но основной объем работ такого характера мы проводим осенью, когда позволяет температурный режим и длительность периода, - рассказала директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Обрезанные ветки увозят и перерабатывают в щепу, которую используют как подстилающий слой в питомнике «Горзеленхозстроя». На этот год по всей территории города запланирована формовочная обрезка более трехсот деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU