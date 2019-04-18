В Ярославской области наиболее высокий в ЦФО уровень годовой инфляции

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-18T07:45:47+03:00

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В марте 2019 года годовая инфляция в ЦФО осталась на уровне февраля - 5,7%, тогда как в целом по России она несколько ускорилась – до 5,3% после 5,2% в прошлом месяце. Стабилизация инфляции в округе связана с исчерпанием эффекта переноса повышения НДС в цены, снижением темпов роста цен на топливо, укреплением рубля, а также сдержанной динамикой потребительского спроса.

В региональном разрезе в ЦФО наиболее высокий уровень инфляции сформировался в Ярославской области - 7,0%, а наименьший – в Костромской - 5,2%. Высокий уровень годовой инфляции в нашем регионе обусловлен, главным образом, эффектом низкой базы первого полугодия 2018 года. Основной вклад в формирование уровня инфляции в Ярославской области продолжают вносить продовольственные товары: мясные продукты, овощи и фрукты на фоне низкой самообеспеченности региона.

По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в целом по России будет пройден в марте-апреле 2019 года. При этом финансовый регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5% до 4,7–5,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU