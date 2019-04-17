2019-04-18T10:36:48+03:00
Общество

В Ярославской области появилась кошачья коммуналка

«Кошкин дом» в подарок односельчанам построил пенсионер Ариф Нагиев
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области появилась первая кошачья коммуналка. Фото Игоря ЯМЩИКОВАВ Ярославской области появилась первая кошачья коммуналка. Фото Игоря ЯМЩИКОВА
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- Отчаянный энтузиаст, мастер на все руки, писатель, строитель, руководитель столярного кружка, настоящий хозяин, альтруист и общественник Ариф Хасанович Нагиев переехал из Ярославля в деревню Ермолино Борисоглебского района, - рассказал руководитель регионального отделения ОНФ Игорь Ямщиков.

Мастер на все руки любит делать бескорыстные подарки жителям деревни, да и района. «Кошкин дом», который он сделал своими руками и на свои средства – один из них. Художественно с чувством юмора дом оформила супруга Арифа Нагиева - Нина Николаевна. В «коммуналке», где животных любят и подкармливают, дружно проживают более 30 кошек и кошаков со всей округи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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