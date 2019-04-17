В Ярославле сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника с ножом

СЕГОДНЯ 20:18 2019-04-17T20:18:29+03:00

В Ярославле сотрудниками Росгвардии задержан гражданин, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему собутыльнику. Фото Росгвардия Ярославль

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Во Фрунзенском районе Ярославля сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в одной из квартир дома по улице Калинина после совместного распития спиртных напитков мужчина нанес ножевое ранение собутыльнику.

- Пострадавший с ранением в область грудной клетки был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. Сотрудники Росгвардии опросили очевидцев происшествия, которые подробно описали злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В ходе проверки близлежащей территории злоумышленник был обнаружен и задержан.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU