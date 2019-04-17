В Ярославле с утра и днем горели грузовики и мусорки

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-17T19:36:33+03:00

В Ярославле грузовой автомобиль был уничтожен огнем полностью. Фото ГУ МЧС по ЯО

У одного автомобиля повреждена кабина, а мусора в целом сгорело аж 253 квадратных метра

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Первый грузовик загорелся сегодня, 17 апреля, в начале девятого утра на улице Гагарина у дома №75. Пожар потушили буквально за 7 минут две спецмашины и 8 огнеборцев. Пламя уничтожило автомобиль полностью.

Вторая машина вспыхнула на улице Нахимсона у дома №5 в середине первого часа дня. Пожар был ликвидирован за 9 минут, на нем работали также два автомобиля спецтехники и 5 человек личного состава. Огнем была повреждена кабина грузовика.

Мусор тушили дольше. Первое возгорание было зафиксировано в 12 часов 10 минут на улице Болотной у дома №30. Туда выехали 1спецмашина и 5 огнеборцев. Пожар тушили 27 минут. Огонь уничтожил мусор на площади 250 квадратных метров.

Без шести минут 13 часов дня поступило сообщение о возгорании мусора на улице Панина у дома №45.Огонь тушили почти 40 минут. Пламя уничтожило мусор на 3 квадратных метрах.

Ни в одном из пожаров пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU