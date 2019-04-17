В Ярославле с утра и днем горели грузовики и мусорки
Первый грузовик загорелся сегодня, 17 апреля, в начале девятого утра на улице Гагарина у дома №75. Пожар потушили буквально за 7 минут две спецмашины и 8 огнеборцев. Пламя уничтожило автомобиль полностью.
Вторая машина вспыхнула на улице Нахимсона у дома №5 в середине первого часа дня. Пожар был ликвидирован за 9 минут, на нем работали также два автомобиля спецтехники и 5 человек личного состава. Огнем была повреждена кабина грузовика.
Мусор тушили дольше. Первое возгорание было зафиксировано в 12 часов 10 минут на улице Болотной у дома №30. Туда выехали 1спецмашина и 5 огнеборцев. Пожар тушили 27 минут. Огонь уничтожил мусор на площади 250 квадратных метров.
Без шести минут 13 часов дня поступило сообщение о возгорании мусора на улице Панина у дома №45.Огонь тушили почти 40 минут. Пламя уничтожило мусор на 3 квадратных метрах.
Ни в одном из пожаров пострадавших, к счастью, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU