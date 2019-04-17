2019-04-18T10:39:40+03:00
Общество

Ярославцев и гостей региона в майские выходные порадуют Хабенский с Ефремовым и Рио-Рита

В праздничные дни в регионе состоятся музыкальный фестиваль, забег по Золотому кольцу и федеральный арт-проект
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Жители Рыбинска и гости города уже во второй раз смогут окунуться в реконструированную эпоху 1930-1940 годов.Жители Рыбинска и гости города уже во второй раз смогут окунуться в реконструированную эпоху 1930-1940 годов.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

С 1 по 9 мая в Ярославле будет проходить XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В этом году на мероприятие приедут Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Ольга Литвинова, Евгений Миронов. В программе – выступления барочного ансамбля «II Gardellino» (Бельгия), Мюнхенского камерного оркестра (Германия), мужского хора «А Филетта» (Корсика, Франция), брасс-ансамбля «Spanish Brass» (Испания), Сергея Накарякова (труба), Надеж Роша (виолончель, Швейцария).

1 мая в Ярославской области откроется пятый сезон проекта «Бегом по Золотому кольцу». Старты начнутся в Тутаеве и пройдут в исторических центрах древних городов. В этом году бегуны получат возможность увидеть на сайте забега не только фотографии с маршрута, но и видео своего финиша.

9 мая Рыбинск во второй раз станет участником федерального арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы», который состоится на площади Дома культуры поселка ГЭС. Это сетевая культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Здесь можно будет услышать танцевальные мелодии 30 – 40-х годов прошлого века в исполнении военных духовых оркестров, отведать лакомства того времени: советское мороженое, газировку, пирожки и леденцы на палочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вандалы повредили чудотворную икону в Угличе
Ярославец сам заделал огромную яму в Брагино
Ярославцев пригласили на благотворительный забег
На улице Республиканской в Ярославле горит деревянная двухэтажка
21 апреля центр Ярославля перекроют на время благотворительного забега
Долго стояла у жилого дома: в Ярославле похититель сдал в металлолом автомашину
Ярославская школа №33 вошла в топ-100 лучших в стране
В предстоящее воскресенье в центре Ярославля перекроют движение
В Ярославле на центральных улицах омолаживают деревья
В Ярославской области наиболее высокий в ЦФО уровень годовой инфляции
В Ярославской области появилась кошачья коммуналка
В Ярославле сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника с ножом
В Ярославле с утра и днем горели грузовики и мусорки
В Ярославе изменится расписание движения трамваев №5 и №7