Ярославцев и гостей региона в майские выходные порадуют Хабенский с Ефремовым и Рио-Рита

17 Апр 18:30 2019-04-18T10:39:40+03:00

Жители Рыбинска и гости города уже во второй раз смогут окунуться в реконструированную эпоху 1930-1940 годов. Фото: Правительство Ярославской области

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С 1 по 9 мая в Ярославле будет проходить XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В этом году на мероприятие приедут Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Ольга Литвинова, Евгений Миронов. В программе – выступления барочного ансамбля «II Gardellino» (Бельгия), Мюнхенского камерного оркестра (Германия), мужского хора «А Филетта» (Корсика, Франция), брасс-ансамбля «Spanish Brass» (Испания), Сергея Накарякова (труба), Надеж Роша (виолончель, Швейцария).

1 мая в Ярославской области откроется пятый сезон проекта «Бегом по Золотому кольцу». Старты начнутся в Тутаеве и пройдут в исторических центрах древних городов. В этом году бегуны получат возможность увидеть на сайте забега не только фотографии с маршрута, но и видео своего финиша.

9 мая Рыбинск во второй раз станет участником федерального арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы», который состоится на площади Дома культуры поселка ГЭС. Это сетевая культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Здесь можно будет услышать танцевальные мелодии 30 – 40-х годов прошлого века в исполнении военных духовых оркестров, отведать лакомства того времени: советское мороженое, газировку, пирожки и леденцы на палочке.

ИСТОЧНИК KP.RU