2019-04-17T17:50:21+03:00
Общество

В Ярославе изменится расписание движения трамваев №5 и №7

Изменения коснутся и будних, и выходных дней
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле изменится расписание движения трамваев по маршрутам №5 «Улица Чкалова – Больница №9» и №7 «Улица Свердлова – улица Волгоградская». Теперь в выходные трамвай №5 будет выезжать от остановки «Улица Чкалова» в шесть утра 15 минут. А на последний трамвай на этой остановке можно будет сесть в 23 часа и одну минуту. От остановки «Больница №9» последний трамвай №5 уедет в 22 часа девять минут.

- В будние дни последний трамвай №5 будет отъезжать от остановки «Улица Чкалова» в 22 часа 54 минуты, а от остановки «Больница №9» - в 22 часа и одну минуту, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Окончание движения трамвая №7 в будние от остановки «Улица Свердлова» будет осуществляться в 23 часа 16 минут, а от остановки «Улица Волгоградская» - в 22 часа 31 минуту.

В выходные дни от остановки «Улица Свердлова» трамвай №7 будет отъезжать в 23 часа девять минут, а с конечной «Улица Волгоградская» - в 22 часа 25 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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