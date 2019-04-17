В Ярославле водитель популярного такси врезался в столб

17 Апр 17:21 2019-04-18T10:39:21+03:00

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Сегодня ночью в Ярославле произошло ДТП с участием такси. На перекрестке улицы Павлова и Московского проспекте водитель на «Логане» врезался в столб. Очевидцы утверждают, что мужчина был нетрезвый.

- Бухой в хлам, - написал в группе «Первый ярославский автопортал» в Вконтакте Юрий Лихота. - На приборе 1.3 промилле.

Напомним, во вторник, 16 марта, под колеса иномарки попала 16-летняя девушка. Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора на Полушкиной Роще. После столкновения с «Шевроле Круз» подростка госпитализировали с травмами

ИСТОЧНИК KP.RU