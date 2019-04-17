2019-04-17T16:49:07+03:00
Происшествия

В Переславле задержали четверых сотрудников муниципальной ритуальной службы

Они подозреваются в мошенничестве
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Переславле задержали четверых сотрудников ритуальной службы МКУП «Ритуал». Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

– Сотрудники, занимающиеся оказанием ритуальных услуг, при организации похорон брали средства с умерших родственников для того, чтобы им выделили участки для захоронения, – сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Директором предприятия является Алексей Бойко. Он приехал в Ярославскую область из Подмосковья и был в команде Владимира Волкова, когда тот являлся градоначальником Переславля.

– На территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с настоящим Федеральным законом, – написано на сайте МКУП «Ритуала».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле с утра и днем горели грузовики и мусорки
Ярославцев и гостей региона в майские выходные порадуют Хабенский с Ефремовым и Рио-Рита
В Ярославе изменится расписание движения трамваев №5 и №7
В Ярославле водитель популярного такси врезался в столб
Дмитрий Медведев отверг идею об объединении Первого русского театра и Александринки
Ярославские представители УФСИН обсудили в «Прямом разговоре», как взаимодействует ОНК и уголовно-исправительная система
На ярославну, прописавшую у себя дома 15 мигрантов, завели уголовное дело
Ярославца ограничили в специальном праве на управление машиной за 100 штрафов ГИБДД
После пожара в соборе Парижской Богоматери ярославские власти рассказали, как безопасно молиться на Пасху
В Ярославле запретят парковаться у кладбищ в Вербное воскресенье
В Ярославле весь общественный транспорт переведут на регулируемый тариф
В Ярославле 16-летняя девушка перебегала на «красный» и попала под колеса иномарки
В Ярославле мошенники прикинулись социальными работниками и украли у бабушки 40 тысяч рублей
Мэрия Ярославля сообщила, что пляжи все-таки обработают от клещей
На улице Гагарина в Ярославле сгорел грузовик
Жительницу Рыбинска выселили из хорошей квартиры в общежитие из-за долгов по коммуналке
Ярославская область немного сократила долг за газ
В Ярославле задержали 19-летнего героинщика
Нападал в подъездах: в Брагино житель Тверской области ограбил двух женщин
Из-за недостатка финансирования городские пляжи в Ярославле не будут обрабатывать от клещей
Врачи двух ярославских больниц обратились к властям за защитой от политических скандалов
В Ярославской области уже 15 человек пострадали от клещей