В Переславле задержали четверых сотрудников муниципальной ритуальной службы

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-17T16:49:07+03:00

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В Переславле задержали четверых сотрудников ритуальной службы МКУП «Ритуал». Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

– Сотрудники, занимающиеся оказанием ритуальных услуг, при организации похорон брали средства с умерших родственников для того, чтобы им выделили участки для захоронения, – сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Директором предприятия является Алексей Бойко. Он приехал в Ярославскую область из Подмосковья и был в команде Владимира Волкова, когда тот являлся градоначальником Переславля.

– На территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с настоящим Федеральным законом, – написано на сайте МКУП «Ритуала».

ИСТОЧНИК KP.RU