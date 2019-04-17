Дмитрий Медведев отверг идею об объединении Первого русского театра и Александринки

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-17T16:23:34+03:00

Премьер-министр во время ежегодного отчета в Госдуме объяснил свой отказ

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Во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что идея объединения театра имени Федора Волкова с петербургской Александринкой отвергнута, так как не проработана ни с одной точки зрения: ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой-либо другой.

От имени жителей Ярославской области к Медведеву обратилась Валентина Терешкова, намекнув, что у ярославцев настрой боевой и напомнив, как ее земляки проявили себя в годы Великой Отечественной войны.

Медведев, в свою очередь, отметил, что напряженность ярославцев понятна.

- Очевидно, что никакими соображениями, в том числе увеличением зарплаты, лучшим комплектованием труппы, некоторые решения не закрыть. Их нужно либо готовить как следует, либо вообще не предлагать, - заявил Медведев.

Поэтому и было принято решение отвергнуть идею и приостановить объединения театров

ИСТОЧНИК KP.RU