2019-04-17T16:07:25+03:00
Общество

Ярославские представители УФСИН обсудили в «Прямом разговоре», как взаимодействует ОНК и уголовно-исправительная система

Правозащитники часто приходят в колонии и СИЗО для бесед и юридических консультаций
Екатерина РЯБЦЕВА
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Каждый месяц УФСИН России по Ярославской области и члены ОНК организуют «Прямые линии» для населения/ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиКаждый месяц УФСИН России по Ярославской области и члены ОНК организуют «Прямые линии» для населения/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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Начальник УФСИН полковник внутренней службы Евгений Попов, председатель ОНК региона Олег Кудрявцев и другие представители Ярославской области участвовали в «Прямом разговоре», где могли задать вопросы руководству пенитенциарного ведомства, поделиться своими проблемами и опытом. Спикерами «Прямого разговора» выступили первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, члены Комиссии Общественной палаты, руководители структурных подразделений ФСИН, начальники территориальных органов УИС и председатели Общественных наблюдательных комиссий.

Стоит отметить, что в ярославском УФСИН уже много лет налажено взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией. Правозащитники часто приходят в исправительные колонии и СИЗО, чтобы провести беседу, проконсультировать граждан или оказать им юридическую помощь, а также участвуют в социально-профилактических мероприятиях.

Каждый месяц УФСИН России по Ярославской области и члены ОНК организуют «Прямые линии» для населения. Это помогает лучше соблюдать права и законные интересы подозреваемых, обвиняемых и осужденных ярославцев.

Также правозащитники часто вместе с руководством УФСИН проводят коллективные встречи с осужденными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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