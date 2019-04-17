На ярославну, прописавшую у себя дома 15 мигрантов, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-17T15:45:09+03:00

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В Ярославле полицейские нашли 30-летнюю женщину, которая нелегально прописала в своей квартире 15 иностранных граждан. Установлено, что мигранты были зарегистрированы в квартире без намерения проживать там.

- Полицией заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Расследование дела продолжается.

За преступление женщине может грозить крупный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей или тюрьма. Максимально наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU