Ярославца ограничили в специальном праве на управление машиной за 100 штрафов ГИБДД
Мужчина одумался и выплатил задолженность
Помимо задолженности мужчина оплатил еще и исполнительский сбор в размере 36 тысяч рублей/ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:
Ярославец долгое время не оплачивал свои штрафы. Ему поступило 100 постановлений на сумму около 103 тысяч рублей. Мужчина не появлялся у судебных приставов и не спешил закрывать долги. Тогда представители власти решили проучить должника принудительными мерами. Они ограничили его в специальном праве на управление транспортным средством. Суд уведомил об этом мужчину, и это подействовало. Ярославец пришел к приставам с документами, которые подтвердили оплату всех административных штрафов. Помимо задолженности он оплатил еще и исполнительский сбор в размере 36 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU