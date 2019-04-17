Ярославца ограничили в специальном праве на управление машиной за 100 штрафов ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-17T15:17:46+03:00

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Ярославец долгое время не оплачивал свои штрафы. Ему поступило 100 постановлений на сумму около 103 тысяч рублей. Мужчина не появлялся у судебных приставов и не спешил закрывать долги. Тогда представители власти решили проучить должника принудительными мерами. Они ограничили его в специальном праве на управление транспортным средством. Суд уведомил об этом мужчину, и это подействовало. Ярославец пришел к приставам с документами, которые подтвердили оплату всех административных штрафов. Помимо задолженности он оплатил еще и исполнительский сбор в размере 36 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU