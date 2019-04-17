После пожара в соборе Парижской Богоматери ярославские власти рассказали, как безопасно молиться на Пасху

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-17T14:36:01+03:00

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Мэрия Ярославля опубликовал требования пожарной безопасности к объектам религиозного назначения. Как обезопасить себя в церкви, напомнил «Центр гражданской защиты». Сделали это в преддверии Пасхи и «учитывая пожар в соборе Парижской Богоматери…».

Так, в помещении для богослужения кроме священнослужителей должен быть минимум один огнетушитель. В молельных залах нельзя хранить никакие горючее, кроме необходимых для обрядов жидкостей. То горючее, которое есть в храме, нельзя хранить в стекле и лучше держать подальше от электронагревательных приборов – не ближе, чем в метре. Эвакуационные и аварийные пути надо проверять каждый день, подсвечники и тому подобное должны быть установлены на негорючее основание, а разожженное кадило надо держать не меньше чем в полуметре от предметов из горючих материалов. Кроме того, вешать одежду рядом с подсвечниками тоже нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU