В Ярославле запретят парковаться у кладбищ в Вербное воскресенье

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-17T14:10:35+03:00

Парковаться будет нельзя у крупнейших кладбищ города. Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

В Ярославле из-за проведения христианского праздника «Вербное воскресенье» ограничат стоянку и парковку автомобилей возле основных кладбищ города. Ограничение будет в силе с шести часов утра 21 апреля до полного завершения мероприятия.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничение остановки и стоянки транспортных средств вводится в районе Осташинского, Игнатовского и Воинского мемориального кладбищ, - уточнили в пресс-службе администрации города Ярославля.

В мэрии также попросили водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU