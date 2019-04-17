В Ярославле запретят парковаться у кладбищ в Вербное воскресенье
Церковный праздник состоится 21 апреля
Парковаться будет нельзя у крупнейших кладбищ города.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле из-за проведения христианского праздника «Вербное воскресенье» ограничат стоянку и парковку автомобилей возле основных кладбищ города. Ограничение будет в силе с шести часов утра 21 апреля до полного завершения мероприятия.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничение остановки и стоянки транспортных средств вводится в районе Осташинского, Игнатовского и Воинского мемориального кладбищ, - уточнили в пресс-службе администрации города Ярославля.
В мэрии также попросили водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU