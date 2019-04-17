2019-04-17T13:56:56+03:00
Общество

В Ярославле весь общественный транспорт переведут на регулируемый тариф

Об этом сообщили в мэрии города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле весь общественный транспорт переведут на регулируемый тариф. Об этом на 17 апреля на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

Он отметил, что сейчас идет работа по оптимизации маршрутной сети города. Над проектом работает столичная организация «Мостранспроект». Для Ярославля это бесплатно, так как организация работает в рамках соглашения о взаимопомощи между Ярославской области и Москвой.

- Основные задачи - максимально эффективное распределение транспорта в зависим от пассажиропотока, проработка экономики каждого маршрута, чтобы не было необоснованной конкуренции, улучшение качества и безопасности обслуживания пассажиров. Например, точечно вместо автобусов средней и малой вместимости будут введены большие автобусы, - добавил Волканевский.

Также он добавил, что продолжается работа по созданию единой транспортной карты, которая позволит оплачивать проезд на всех видах транспорта - на городском наземном транспорте, пригородных поездах, водном транспорте. Кроме того, внедрение карты позволит расширить меню тарифов – ввести повременные тарифы, тарифы с ограниченным количеством поездок, появится возможность дистанционного пополнения карт оплаты. Все это приведет к постепенному переходу на бескондукторную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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