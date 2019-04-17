В Ярославле 16-летняя девушка перебегала на «красный» и попала под колеса иномарки
ДТП произошло на Полушкиной Роще
Сбитого ребенка с травмами госпитализировалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 16 апреля, в Ярославле произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса иномарки попал подросток. 16-летняя девушка перебегала дорогу на красный, когда на нее наехал 45-летний мужчина на «Шевроле Круз». Авария случилась возле дома 5а по Полушкиной Роще.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что подростка госпитализировали с травмами. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU