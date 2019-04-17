2019-04-17T12:17:32+03:00
Происшествия

В Ярославле мошенники прикинулись социальными работниками и украли у бабушки 40 тысяч рублей

Полиция разыскивает мужчину и женщину
Екатерина РЯБЦЕВА
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Забрав настоящие купюры, мошенники дали бабушке бумажные подделкиЗабрав настоящие купюры, мошенники дали бабушке бумажные подделкиФото: Алексей ФОКИН
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В полицию Ярославля обратилась 82-летняя женщина. Она рассказала, что утром к ней домой пришли двое – мужчина и женщина. Они представились социальными работниками и попросили поменять деньги – 40 тысяч рублей. Забрав настоящие купюры, мошенники дали бабушке бумажные подделки. Как только пенсионерка заметила подвох, то позвонила сотрудникам полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Бабушка рассказала, как выглядели ее гости. Мужчине на вид около 30-35 лет, рост – 175 сантиметров, крепкого телосложения. Был в черной куртке. Женщине – 25-30 лет, рост около 170 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы окрашены в светлый тон. Была одета в серую блестящую куртку с капюшоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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