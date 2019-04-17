Мэрия Ярославля сообщила, что пляжи все-таки обработают от клещей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-17T12:13:58+03:00

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Пляжи Ярославля все-таки обработают от клещей.

- Такое решение было принято буквально вчера, - сообщил 17 апреля на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Олег Одинцов.

Как обычно от клещей обработают территории школ, детских садов, городских парков и кладбищ. По словам Одинцова большая часть работ будет завершено до 1 мая. Только по кладбищам из-за затянувшихся торгов по выбору подрядчика крайний срок сдвинули до 15 мая.

Напомним, до этого мэрия сообщала, что на опрыскивание территории пляжей нет денег.

ИСТОЧНИК KP.RU