2019-04-17T12:13:58+03:00
Общество

Мэрия Ярославля сообщила, что пляжи все-таки обработают от клещей

Большую часть работ по опрыскиванию территории города планируют закончить до 1 мая
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пляжи Ярославля обработают от клещей.Пляжи Ярославля обработают от клещей.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Пляжи Ярославля все-таки обработают от клещей.

- Такое решение было принято буквально вчера, - сообщил 17 апреля на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Олег Одинцов.

Как обычно от клещей обработают территории школ, детских садов, городских парков и кладбищ. По словам Одинцова большая часть работ будет завершено до 1 мая. Только по кладбищам из-за затянувшихся торгов по выбору подрядчика крайний срок сдвинули до 15 мая.

Напомним, до этого мэрия сообщала, что на опрыскивание территории пляжей нет денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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