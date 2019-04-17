На улице Гагарина в Ярославле сгорел грузовик
Фуру тушили восемь человек
Кабина сгорела полностьюФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Утром 17 апреля, около 8:10 в Ярославле загорелась фура. ЧП произошло в промзоне на улице Гагарина, 75. По сообщению о возгорании на место немедленно выехали две пожарные машины. С огнем боролись восемь человек.
Уже через полчаса пламя удалось потушить. К сожалению, машину спасти не удалось – кабина грузовика выгорела полностью.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадавших во время пожара нет.
ИСТОЧНИК KP.RU