2019-04-17T12:07:26+03:00
Происшествия

На улице Гагарина в Ярославле сгорел грузовик

Фуру тушили восемь человек
Роман РЫЖИКОВ
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Кабина сгорела полностьюКабина сгорела полностьюФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Утром 17 апреля, около 8:10 в Ярославле загорелась фура. ЧП произошло в промзоне на улице Гагарина, 75. По сообщению о возгорании на место немедленно выехали две пожарные машины. С огнем боролись восемь человек.

Уже через полчаса пламя удалось потушить. К сожалению, машину спасти не удалось – кабина грузовика выгорела полностью.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадавших во время пожара нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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