Жительницу Рыбинска выселили из хорошей квартиры в общежитие из-за долгов по коммуналке

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-17T11:00:29+03:00

Неплательщице могли предоставить рассрочку, но она не предприняла никаких действий Фото: Администрация Рыбинска

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50-летняя жительница Рыбинска лишилась хорошей благоустроенной квартиры, в которой проживала по договору социального найма жилья. Она задолжала по коммунальным услугам более 250 тысяч рублей. У женщины была возможность заплатить долг: специалисты МКУ «Жилкомцентр» предупреждали ее об этом еще в 2017 году. Неплательщице могли предоставить рассрочку, но она не предприняла никаких действий.

Суд принял решение о выселении. Из хорошей квартиры женщина переехала в 14-ти метровую комнату общежития на улице 9 Мая. Однако долг за ней сохраняется.

Освободившуюся «двушку» приведут в порядок и сдадут рыбинцам, которые нуждаются в жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU