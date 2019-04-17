Ярославская область немного сократила долг за газ
Ярославская область сократила долги за газ. По данным регионального правительства, просроченная задолженность теплоснабжающих организаций за 2018 год снизилась на 114,5 миллионов рублей. Львиная доля долгов приходится на «ЯГК», МУП «Теплоэнерго» и ООО «Переславская энергетическая компания» («ПЭК»). В помощь Рыбинску и Переславлю были выделены бюджетные кредиты - 130 и 75,3 миллионов рублей.
– Также в региональном бюджете средства предусмотрены на компенсацию убытков теплоснабжающих организаций, возникших в результате непредвиденного роста в 2018 году цен на топливо, используемое для производства тепловой энергии, – сообщила заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.
На 1 января 2019 года общая задолженность организаций ЖКХ области за энергоресурсы составляла 5,8 миллиардов рублей. Из них за электроэнергию - 824 миллиона рублей, за тепловую энергию - 1,8 миллиарда, за газ – 2,9 миллиарда, за другие виды топлива – 294,9 миллиона рублей. Работа по погашению долгов будет продолжаться.
ИСТОЧНИК KP.RU