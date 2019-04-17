Ярославская область немного сократила долг за газ

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-17T10:59:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославская область сократила долги за газ. По данным регионального правительства, просроченная задолженность теплоснабжающих организаций за 2018 год снизилась на 114,5 миллионов рублей. Львиная доля долгов приходится на «ЯГК», МУП «Теплоэнерго» и ООО «Переславская энергетическая компания» («ПЭК»). В помощь Рыбинску и Переславлю были выделены бюджетные кредиты - 130 и 75,3 миллионов рублей.

– Также в региональном бюджете средства предусмотрены на компенсацию убытков теплоснабжающих организаций, возникших в результате непредвиденного роста в 2018 году цен на топливо, используемое для производства тепловой энергии, – сообщила заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.

На 1 января 2019 года общая задолженность организаций ЖКХ области за энергоресурсы составляла 5,8 миллиардов рублей. Из них за электроэнергию - 824 миллиона рублей, за тепловую энергию - 1,8 миллиарда, за газ – 2,9 миллиарда, за другие виды топлива – 294,9 миллиона рублей. Работа по погашению долгов будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU