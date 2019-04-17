2019-04-17T10:59:57+03:00
Экономика

Ярославская область немного сократила долг за газ

Общая задолженность за энергоресурсы у региона составляет почти 6 миллиардов рублей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярославская область сократила долги за газ. По данным регионального правительства, просроченная задолженность теплоснабжающих организаций за 2018 год снизилась на 114,5 миллионов рублей. Львиная доля долгов приходится на «ЯГК», МУП «Теплоэнерго» и ООО «Переславская энергетическая компания» («ПЭК»). В помощь Рыбинску и Переславлю были выделены бюджетные кредиты - 130 и 75,3 миллионов рублей.

– Также в региональном бюджете средства предусмотрены на компенсацию убытков теплоснабжающих организаций, возникших в результате непредвиденного роста в 2018 году цен на топливо, используемое для производства тепловой энергии, – сообщила заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина.

На 1 января 2019 года общая задолженность организаций ЖКХ области за энергоресурсы составляла 5,8 миллиардов рублей. Из них за электроэнергию - 824 миллиона рублей, за тепловую энергию - 1,8 миллиарда, за газ – 2,9 миллиарда, за другие виды топлива – 294,9 миллиона рублей. Работа по погашению долгов будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Рыбинска выселили из хорошей квартиры в общежитие из-за долгов по коммуналке
Жительницу Рыбинска выселили из хорошей квартиры в общежитие из-за долгов по коммуналке
Жительницу Рыбинска выселили из хорошей квартиры в общежитие из-за долгов по коммуналке
В Ярославле задержали 19-летнего героинщика
Нападал в подъездах: в Брагино житель Тверской области ограбил двух женщин
Из-за недостатка финансирования городские пляжи в Ярославле не будут обрабатывать от клещей
Врачи двух ярославских больниц обратились к властям за защитой от политических скандалов
В Ярославской области уже 15 человек пострадали от клещей
Фильм о ярославском хоккеисте Иване Ткаченко покажут в кинотеатрах
Полиция в Ярославле проводит проверку по сообщению об избиении воспитателем ребенка
В Ярославле 10-летний мальчик на велосипеде попал под машину
Нашли пропавшую в Рыбинске 15-летнюю девочку
В Ярославле в середине мая пройдёт стартап-марафон «Разведка боем»
В Рыбинске обсудили перспективы «умных городов»
В Рыбинске состоялось открытие Международного технологического форума
Ярославский активист предложил властям не красить бордюры и деревья
В Рыбинске пропала 15-летняя девочка в малиновых брюках
200 ярославцев сдали досрочно ЕГЭ
В Рыбинске на улице Фурманова в конце мая появится новый светофор
В Ярославле суд вернул 90-летнему пенсионеру квартиру, отнятую «черными риелторами»
В Ярославле на базе Демидовского университета откроется «Точка кипения»
Ярославская прокуратура проверила состояние Октябрьского моста
Ярославцы выступают за переделку речного вокзала
Улитки и веганские десерты: в майские праздники в Ярославле пройдет фестиваль еды
Ярославские приставы арестовали машину у должника, который сбил человека и не выплачивал родственнице моральную компенсацию целиком
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры
В Ярославле поддержали кандидатуру нового руководителя фонда капремонта
Ярославские росгвардейцы навестили водителя такси, пострадавшего от пассажира