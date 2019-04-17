2019-04-17T10:52:05+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали 19-летнего героинщика

У парня изъяли семь свертков со смертельным порошком
Роман РЫЖИКОВ
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Ярославские наркополицейские поймали 19-летнего парня с семью свертками порошка. Экспертиза показала, что вещество содержит героин. Всего у парня с собой было 18, 358 граммов наркотика.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Парню грозит от трех до десяти лет.

Ярославская полиция напоминает: если вы знаете, где незаконно употребляют или продают наркотики, вы можете оставить анонимное сообщение по телефону доверия УМВД России по Ярославской области: (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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