В Ярославле задержали 19-летнего героинщика

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-17T10:52:05+03:00

У парня изъяли семь свертков со смертельным порошком

Изменить размер текста: A A

Ярославские наркополицейские поймали 19-летнего парня с семью свертками порошка. Экспертиза показала, что вещество содержит героин. Всего у парня с собой было 18, 358 граммов наркотика.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Парню грозит от трех до десяти лет.

Ярославская полиция напоминает: если вы знаете, где незаконно употребляют или продают наркотики, вы можете оставить анонимное сообщение по телефону доверия УМВД России по Ярославской области: (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU