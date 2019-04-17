Нападал в подъездах: в Брагино житель Тверской области ограбил двух женщин

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-17T10:37:11+03:00

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В Дзержинском районе в доме на улице Бабича произошло нападение. Вечером в подъезд вместе с женщиной зашел мужчина. Он угрожал ножом и требовал у напуганной жительницы деньги. У него получилось отобрать сумку, в которой грабитель нашел банковскую карту. С карты пропало 23 тысячи рублей.

Позже в полицию поступило еще одно обращение. 69-летняя женщина рассказала, что в лифте дома на улице Урицкого неизвестный выхватил у нее сумку и убежал.

Сотрудники полиции нашли преступника. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Тверской области.

На мужчину возбудили два уголовных дела по факту грабежа. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU