2019-04-17T09:32:11+03:00
Общество

Из-за недостатка финансирования городские пляжи в Ярославле не будут обрабатывать от клещей

Также неопрысканной останется территория Подзеленья и санитарно-защитная зона на Автозаводской улице
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ярославле от клещей обработают меньшую территорию, чем планировали.В Ярославле от клещей обработают меньшую территорию, чем планировали.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Из-за недостатка финансирования городские пляжи (Центральный на Которосли, Тверицкий в Заволжском районе и Дзержинский в Норском) в Ярославле не будут обрабатывать от клещей. Такая информация содержится в сообщении мэрии города, подготовленном для депутатов муниципалитета. В информации сказано, что в прошлом году строились планы по обработке 502,95 гектаров земли в Ярославле, однако сейчас объем сократили до 475,5 гектаров. Кроме пляжей опрыскивать от клещей в этом году также не будут территорию Подзеленья и санитарно-защитную зону на улице Автозаводской, так как право бессрочного пользования этими участками «Горзеленхозстроем» было прекращено.

Традиционно в списках обрабатываемых остались территории учреждений образования, парки, скверы, кладбища.

Вопрос о планах по обработке территории города от клещей депутаты намерены рассмотреть на комиссии муниципалитета 17 апреля.

Напомним, в Ярославской области в этом году уже 15 человек пострадали от кровососов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Рыбинска выселили из хорошей квартиры в общежитие из-за долгов по коммуналке
Жительницу Рыбинска выселили из хорошей квартиры в общежитие из-за долгов по коммуналке
Жительницу Рыбинска выселили из хорошей квартиры в общежитие из-за долгов по коммуналке
Ярославская область немного сократила долг за газ
В Ярославле задержали 19-летнего героинщика
Нападал в подъездах: в Брагино житель Тверской области ограбил двух женщин
Врачи двух ярославских больниц обратились к властям за защитой от политических скандалов
В Ярославской области уже 15 человек пострадали от клещей
Фильм о ярославском хоккеисте Иване Ткаченко покажут в кинотеатрах
Полиция в Ярославле проводит проверку по сообщению об избиении воспитателем ребенка
В Ярославле 10-летний мальчик на велосипеде попал под машину
Нашли пропавшую в Рыбинске 15-летнюю девочку
В Ярославле в середине мая пройдёт стартап-марафон «Разведка боем»
В Рыбинске обсудили перспективы «умных городов»
В Рыбинске состоялось открытие Международного технологического форума
Ярославский активист предложил властям не красить бордюры и деревья
В Рыбинске пропала 15-летняя девочка в малиновых брюках
200 ярославцев сдали досрочно ЕГЭ
В Рыбинске на улице Фурманова в конце мая появится новый светофор
В Ярославле суд вернул 90-летнему пенсионеру квартиру, отнятую «черными риелторами»
В Ярославле на базе Демидовского университета откроется «Точка кипения»
Ярославская прокуратура проверила состояние Октябрьского моста
Ярославцы выступают за переделку речного вокзала
Улитки и веганские десерты: в майские праздники в Ярославле пройдет фестиваль еды
Ярославские приставы арестовали машину у должника, который сбил человека и не выплачивал родственнице моральную компенсацию целиком
«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры
В Ярославле поддержали кандидатуру нового руководителя фонда капремонта
Ярославские росгвардейцы навестили водителя такси, пострадавшего от пассажира