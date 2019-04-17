Из-за недостатка финансирования городские пляжи в Ярославле не будут обрабатывать от клещей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-17T09:32:11+03:00

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Из-за недостатка финансирования городские пляжи (Центральный на Которосли, Тверицкий в Заволжском районе и Дзержинский в Норском) в Ярославле не будут обрабатывать от клещей. Такая информация содержится в сообщении мэрии города, подготовленном для депутатов муниципалитета. В информации сказано, что в прошлом году строились планы по обработке 502,95 гектаров земли в Ярославле, однако сейчас объем сократили до 475,5 гектаров. Кроме пляжей опрыскивать от клещей в этом году также не будут территорию Подзеленья и санитарно-защитную зону на улице Автозаводской, так как право бессрочного пользования этими участками «Горзеленхозстроем» было прекращено.

Традиционно в списках обрабатываемых остались территории учреждений образования, парки, скверы, кладбища.

Вопрос о планах по обработке территории города от клещей депутаты намерены рассмотреть на комиссии муниципалитета 17 апреля.

Напомним, в Ярославской области в этом году уже 15 человек пострадали от кровососов.

ИСТОЧНИК KP.RU