В Ярославской области уже 15 человек пострадали от клещей
Среди покусанных трое детей
Клещи уже вовсю охотятся на ярославцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области уже 15 человек пострадали от клещей. Таковы данные регионального Роспотребнадзора на конец прошлой недели. Среди обратившихся за помощью трое детей.
В прошлом году начало сезона активности кровососов пришлось на вторую декаду апреля. Этой весной благодаря теплой погоде насекомые начали «охоту» чуть раньше. Первых насекомых жители региона принесли в лаборатории 8 апреля. Пик обращений специалисты ожидают с мая.
Как защититься от клещей и что делать, если насекомое все-таки укусило.
ИСТОЧНИК KP.RU