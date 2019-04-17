СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-17T08:23:14+03:00

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В Ярославской области уже 15 человек пострадали от клещей. Таковы данные регионального Роспотребнадзора на конец прошлой недели. Среди обратившихся за помощью трое детей.

В прошлом году начало сезона активности кровососов пришлось на вторую декаду апреля. Этой весной благодаря теплой погоде насекомые начали «охоту» чуть раньше. Первых насекомых жители региона принесли в лаборатории 8 апреля. Пик обращений специалисты ожидают с мая.

Как защититься от клещей и что делать, если насекомое все-таки укусило.

ИСТОЧНИК KP.RU