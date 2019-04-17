Врачи двух ярославских больниц обратились к властям за защитой от политических скандалов

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-17T09:14:38+03:00

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На сайтах двух ярославских больниц - №2 и №3 - появились открытые письма врачей к руководству региона с просьбой защитить их от политических скандалов. Судя по всему, толчком к размещению писем стал визит в медучреждения 16 апреля представителей столичной организации, позиционирующей себя в качестве независимой и защищающей права и интересы медиков (в сети можно найти данные, связывающие эту организацию с оппозиционными силами). Из-за неожиданного прибытия десанта из Москвы работа в ярославских больницах на время оказалась парализована.

Обе больницы находятся в процессе объединения с другими медучреждениями. Третью больницу соединили с седьмой. №7, что поначалу вызвало большие волнения среди жителей. В случае с больницей №2, которую присоединяют к больнице №8, власти заявили о возможности закрытия ортопедического отделения, против чего выступили сотрудники и пациенты. Скандал начал набирать обороты. При этом многие медики считают, что на этом некие политические силы начали зарабатывать себе очки, врачам же эти скандалы только мешают нормально работать.

«Уважаемы Дмитрий Юрьевич! К сожалению, наше лечебное учреждение стало площадкой политических скандалов. А наша задача – спасать жизни пациентов, лечить их и сохранять их психологическое спокойствие. Что мы и делаем на протяжении 70 лет. Мы не хотим участвовать в забастовках, быть оружием в руках оппозиции (столичной и местной), людей, преследующих свои корыстные интересы, людей, которые врываются в нашу больницу, в нашу жизнь, нарушают покой и лечебный процесс пациентов. Это недопустимо. Мы против таких действий, против того, что используют наши голоса. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, примите меры, помогите нам спокойно выполнять врачебный долг», - говорится в послании на сайте больницы №2.

Похожее обращение выложили на своем портале и сотрудники больницы №3: «Мы, врачи и медсестры больницы №3 хотели бы обратиться к губернатору Дмитрию Миронову и Правительству области обратить внимание на то, что в нашем регионе проблемы здравоохранения становятся площадкой для политических манипуляций. Безусловно, в нашей отрасли , как и в других есть свои проблемы и мы верим, что они решаются и будут решены. Но, мы считаем, недопустимым, когда эти проблемы используют разные политические силы для зарабатывания себе очков. Наша главная задача – лечить пациентов, оказывать медицинскую помощь нашим землякам, а не митинговать и участвовать в забастовках! Столичные оппозиционеры и примкнувшие к ним ярославские политики от нашего имени пытаются манипулировать нашими пациентами, угрожая им отказом от помощи, считая, что у нас нет своего мнения и голоса. Мы не просили их выступать от нашего имени . Кто, как врачи знают о проблемах, которые есть в региональном здравоохранении и мы готовы сообща их решать, но не готовы становиться оружием в руках оппозиционных сил!».

ИСТОЧНИК KP.RU