2019-04-16T21:27:34+03:00
Происшествия

Полиция в Ярославле проводит проверку по сообщению об избиении воспитателем ребенка

Заявление на педагога написали родители пострадавшего малыша
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле воспитателя садика подозревают в избиении ребенка.В Ярославле воспитателя садика подозревают в избиении ребенка.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ярославле родители воспитательницу детского сада подозревают в жестоком обращении с детьми. Родители одного из малышей написали на нее заявление в полицию. По их мнению, воспитательница в качестве наказания применила физическую силу - побила ребенка. Подробности истории пока не раскрываются. Известно, что в полиция начала проверку по жалобе.

Напомним, в Ярославской области произошла еще одна дикая история, связанная с ребенком. 13-летняя девочка вступила в интимную связь с 20-летним парнем. По предварительной информации, все произошло по взаимному согласию. Тем не менее, молодой человек нарушил закон. На него завели уголовное дело и взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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