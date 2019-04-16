Полиция в Ярославле проводит проверку по сообщению об избиении воспитателем ребенка

16 Апр 21:27 2019-04-16T21:27:34+03:00

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В Ярославле родители воспитательницу детского сада подозревают в жестоком обращении с детьми. Родители одного из малышей написали на нее заявление в полицию. По их мнению, воспитательница в качестве наказания применила физическую силу - побила ребенка. Подробности истории пока не раскрываются. Известно, что в полиция начала проверку по жалобе.

Напомним, в Ярославской области произошла еще одна дикая история, связанная с ребенком. 13-летняя девочка вступила в интимную связь с 20-летним парнем. По предварительной информации, все произошло по взаимному согласию. Тем не менее, молодой человек нарушил закон. На него завели уголовное дело и взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU