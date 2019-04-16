В Ярославле 10-летний мальчик на велосипеде попал под машину

16 Апр 19:55 2019-04-16T19:55:02+03:00

В Ярославле ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля. Фото: ГИБДД.

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В Ярославле 15 апреля произошло ДТП с участием маленького велосипедиста. По предварительной информации, 10-летний мальчик выехал на дорогу и угодил под колеса машины

«Хенде» под управлением 31-летнего водителя. Авария произошла на улице Труфанова в районе дома №24 в 19 часов.

Известно, что ребенок получил незначительные травмы, нуждается в амбулаторном лечении.

В ГИБДД по Ярославской области напомнили родителям, что, покупая ребенку велосипед, надо позаботиться о защитной экипировке, рассказать о правилах дорожного движения. В том числе, помнить, что передвигаясь по пешеходному переходу, с велосипеда нужно слезть и катить его рядом с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU