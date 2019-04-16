Нашли пропавшую в Рыбинске 15-летнюю девочку
Об этом сообщили в ярославской полиции
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Нашли пропавшую в Рыбинске 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в полиции.
- Межмуниципальным управлением МВД России «Рыбинское» установлено местонахождение несовершеннолетней, - говорится в релизе УМВД России по Ярославской области.
Известно, что с девочкой все в порядке.
Пропавшую искали с 15 апреля. Она ушла из дома в 8 часов 30 минут, прихватив с собой рюкзак. Когда девочка вовремя не вернулась домой, ее родные забили тревогу. В рамках поисковой операции следственный отдел по Рыбинску СУ СКР России по Ярославской области начал доследственную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU