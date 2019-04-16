В Ярославле в середине мая пройдёт стартап-марафон «Разведка боем»

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-16T18:21:04+03:00

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В Ярославле состоится стартап-марафон «Разведка боем». Площадка для молодых предпринимателей откроет свои двери с 18 по 19 мая. В марафоне будут принимать участие стартапы различных направлений. Среди них IT сфера, финансы, промышленное производство, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса, детские развивающие проекты, медицина и услуги.

- «Разведка боем» проводится с целью содействия молодым предпринимателям и инвесторам в поиске друг друга, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Минимальные инвестиции в проекты составят 50 тысяч рублей.

Кроме того, партнеры и организаторы марафона будут принимать непосредственное участие в мероприятии. Для них отведена роль наставников студенческих и школьных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU