2019-04-16T17:31:24+03:00
Общество

В Рыбинске состоялось открытие Международного технологического форума

В мероприятии примут участие делегации из десяти стран
Полина ЗАЙЦЕВА
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Основными участники форума стали представители регионов РФ, холдинговых компаний и научно-образовательных организаций.Основными участники форума стали представители регионов РФ, холдинговых компаний и научно-образовательных организаций.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске 15 апреля стартовал Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство». Основной частью участников мероприятия стали представители регионов России, однако, также на форум приехали делегации из десяти стран мира. В течение трёх дней мероприятия в нем примут участие около 1300 человек.

- Для администрации города технологический форум – это значимая платформа для обмена опытом с федеральными экспертами, мэриями других городов. Тематика форума крайне актуальна сегодня, когда на федеральном уровне активно обсуждается концепция «умного», «цифрового» города, - поделился мэр Рыбинска Денис Добряков.

В рамках форума были организованы две сессии: «Стратегическое видение развития городов в контексте цифровой экономики будущего» и «Город для успешной карьеры: формирование инженерных компетенций у современных детей». Активное участие в работе сессий примут специалисты чешского города Брно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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