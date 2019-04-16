В Рыбинске пропала 15-летняя девочка в малиновых брюках

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-16T16:50:53+03:00

Настя Петрова ушла из дома 15 апреля и не вернулась

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В Рыбинске идут поиски 15-летней Анастасии Петровой. Молодая девушка ушла из дома в 8:30 15 апреля и не вернулась до сих пор.

На вид пропавшей 15 лет, невысокого роста – около 160 см, худощавая. Волосы русые до плеч, глаза серого цвета.

На Анастасии была куртка цвета хаки с синей вставкой снизу, узкие малиновые брюки и серые кроссовки. С собой у подростка был розовый рюкзак.

Следственный отдел по Рыбинску СУ СКР России по Ярославской области проводит доследственную проверку.

Всем, кто видел девочку, или знает, где она может находиться, происм позвонить по телефонам: «02», «102», в следственный отдел по городу Рыбинску по телефону 7(4855) 28-12-81 или в МУ МВД России «Рыбинское» по телефону: 8 (4855) 21-00-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU