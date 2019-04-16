2019-04-16T16:42:23+03:00
Общество

200 ярославцев сдали досрочно ЕГЭ

Среди них много выпускников прошлых лет
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во время экзамена один человек был удален из аудитории за использование мобильного устройстваВо время экзамена один человек был удален из аудитории за использование мобильного устройстваФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ярославской области завершился досрочный период сдачи ЕГЭ. Он длился с 20 марта по 10 апреля. Сдали экзамен более 200 человек. Это, в основном, выпускники прошлых лет. В Ярославле и Ярославском муниципальном районе было организовано четыре пункта для написания ЕГЭ. В проведении досрочного экзамена участвовали 228 организаторов и 28 общественных наблюдателей. Среди наблюдателей – студенты ЯГПУ и члены Российского союза молодежи.

Экзаменационные материалы наша область получила по Интернету, а напечатали их прямо в аудиториях.

Во всех пунктах сдачи ЕГЭ было видеонаблюдение в онлайн-режиме.

Во время экзамена один человек был удален из аудитории за использование мобильного устройства.

Самыми популярными предметами, которые выбрали ярославцы, стали русский язык, обществознание и профильная математика.

Основная сдача ЕГЭ начнется 27 мая и завершится 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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