В Рыбинске на улице Фурманова в конце мая появится новый светофор
В Рыбинске устанавливают новый светофор. Дорожный объект будет располагаться на Т-образом перекрестке от проходных «НПО-Сатурн» до улицы Фурманова. Заказало светофор промышленное предприятие. Электронный регулировщик поможет грузовым машинам безопасно выезжать на главную дорогу.
Старый светофорный объект, который стоит недалеко от нового, снимут и установят на другом городском перекрестке.
– По новой дислокации длинномеры смогут безопасно и свободно при выезде поворачивать и налево, и направо. Также выполнять заезд к воротам предприятия с улицы Фурманова. Пешеходная фаза на светофорном объекте будут сохранена, – поделился главный инженер МБУ «Управление городского хозяйства» Игорь Клунок.
В настоящее время идет монтаж «хвостовиков» под новые светофорные консоли. Подключат светофор в конце мая.
ИСТОЧНИК KP.RU