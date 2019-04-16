2019-04-16T16:23:26+03:00
Общество

В Рыбинске на улице Фурманова в конце мая появится новый светофор

Он поможет грузовым машинам безопасно выезжать с промышленного предприятия
Екатерина РЯБЦЕВА
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Дорожный объект будет располагаться на Т-образом перекрестке от проходных «НПО-Сатурн» до улицы ФурмановаДорожный объект будет располагаться на Т-образом перекрестке от проходных «НПО-Сатурн» до улицы ФурмановаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Рыбинске устанавливают новый светофор. Дорожный объект будет располагаться на Т-образом перекрестке от проходных «НПО-Сатурн» до улицы Фурманова. Заказало светофор промышленное предприятие. Электронный регулировщик поможет грузовым машинам безопасно выезжать на главную дорогу.

Старый светофорный объект, который стоит недалеко от нового, снимут и установят на другом городском перекрестке.

– По новой дислокации длинномеры смогут безопасно и свободно при выезде поворачивать и налево, и направо. Также выполнять заезд к воротам предприятия с улицы Фурманова. Пешеходная фаза на светофорном объекте будут сохранена, – поделился главный инженер МБУ «Управление городского хозяйства» Игорь Клунок.

В настоящее время идет монтаж «хвостовиков» под новые светофорные консоли. Подключат светофор в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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